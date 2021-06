“Semana do Meio Ambiente”, um convite à reflexão

Criada pela Organização das Nações Unidas em 1972, a “Semana do Meio Ambiente” entrou no nosso calendário oficial somente a partir de 1981. O objetivo da celebração, sempre na primeira semana de junho, é incluir a sociedade na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural. Este ano, o tema escolhido pela ONU é “Recuperação dos Ecossistemas”.