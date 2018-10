Semáforo volta a apresentar problemas e gerar trânsito

De acordo com Sônia, a situação que sempre foi complicada pirou demasiadamente desde a quinta-feira, 18. “Está muito complicado. O congestionamento está além trevo Laranjeiras. Precisamos que as autoridades se mobilizem em busca de uma solução. Voltar para Caieiras após as 17 horas está uma tortura”, declarou.

Marco Aurélio Moço, que mora em Laranjeiras, Caieiras, voltou a apontar o tempo semafórico como principal problema. “O farol fica aberto por 30 segundos e fechado por um minuto e meio no sentido Caieiras. Em alguns dias, o trajeto entre o trevo de Laranjeiras e de Perus tem sido de cerca de 30 minutos após as 16 horas. Não dá para admitir”, falou.

A situação tem sido constantemente divulgada pelo jornal Regional News que mais uma vez procurou a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, para se manifestar. Desta vez, o órgão citou um problema técnico no sistema de acionamento da botoeira de pedestres que ocasionou perda parcial da programação destinada aos motoristas que saem do bairro em direção ao centro. Esclareceu ainda que uma equipe de manutenção fará os ajustes necessários para restabelecer a programação do equipamento.

O prefeito de Caieiras, Gerson Romero, também foi procurado e informou que já cobrou providências junto a representantes da Prefeitura de São Paulo e da CET, em recente encontro na região de Perus, mas até agora não obteve resposta. Explicou também que a municipalidade lançou uma campanha para buscar a viabilização do acesso ligando a cidade diretamente à Rodovia dos Bandeirantes, o que reduziria os gargalos no tráfego de veículos em toda a região.