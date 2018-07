São muitos gastos e pouco retorno. Prova disso são as centenas de mortes provocadas em hospitais públicos por falta de medicamentos, estradas esburacadas pela ausência de investimento, delegacias fechadas por não ter funcionários e por aí vai. Tudo em desfavor do contribuinte.

Com certeza, os muitos brasileiros que se perguntam para onde vai tanto dinheiro público, não conseguem mensurar a quantidade de respostas. Uma delas pode ser dita e vista dentro do Senado, por exemplo. Poucos sabem, mas no começo, cada político se virava muito bem com um ou dois secretários. Hoje, tem tanto assessor, nome dado aos contratados sem concurso público. É tanta gente para servir a um único mandato que os gastos também se perdem nos gabinetes de Senadores, e, sem controle, em alguns casos, passam de 150 mil em apenas um deles. Tudo isso fora as vantagens com político gastando combustível para dar volta ao mundo, outro que aluga táxi aéreo para voar no Piauí, mas está em Portugal, e tem aquele que paga por segurança, mas como ex-presidente da República, já tem direito ao benefício. Vai entender.

São valores que em um País como Brasil, são de estarrecer. A título de comparação, o que recebem os senadores, pasmem, alcança mais que cem vezes o salário médio do brasileiro. Sem transparência fica difícil distinguir e enxugar a máquina pública.

Não bastasse isso, vemos diariamente nos noticiários cada vez mais pessoas sendo desmascaradas pela Operação Lava-Jato que chega a seu quarto ano e sem expectativa para acabar, mostrando o quanto de verba pública foi desviada por políticos, alguns presos e outros soltos.

As cifras alcançadas em meio a constatação da corrupção político-partidária e a exposição das corporações como agentes propagadores do crime demonstrou um lado escuro do ambiente de negócios brasileiro que acaba por piorar o que já é ruim nessa Nação tão desigual. É cada vez mais difícil seguir de cabeça erguida e com motivação para acreditar que ainda é possível mudar, mas sigamos adiante.