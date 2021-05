Sem radares, risco de acidente aumenta na Rodovia SP 332

Receber uma multa por excesso de velocidade nunca é recebido com bons olhos pelos infratores, mas é importante ressaltar que só estará sujeito a autuação quem desrespeitar a lei. Aliás, é esse o pensamento dos que aprovam e entendem são aliados na redução no número de acidente nas estradas.

Na região, existam os que aprovam e os que são contra a instalação de radar e lombada eletrônica na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, que corta cidades como Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. Mas os equipamentos que já foram alvo de reclamações estão sem funcionar desde agosto de 2020 quando o jornal Regional News fez a primeira matéria sobre o fato, chamando a atenção para a questão.

Na ocasião, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, foi procurado e informou que as mencionadas lombadas eletrônicas se encontram temporariamente fora de atividade até que o novo contrato para operacionalização dos equipamentos seja assinado.

Meses se passaram e em fevereiro deste ano, os equipamentos foram retirados de todos os pontos e novos questionamentos foram feitos pelos motoristas. Em nova publicação, o RN procurou o DER que alegou ter retirados os equipamentos após encerramento de contrato.

Sem fiscalização aparente, o que se nota é o abuso por parte dos motoristas excedendo velocidade em alguns trechos da rodovia e a preocupação de outros condutores e pedestres com a situação. “No caso aqui do Serpa, em Caieiras, as lombadas forçavam os motoristas a reduzir a velocidade e nós pedestres atravessávamos com segurança. Agora, está muito mais perigoso. É um local cheio de comércios e muitas pessoas cruzam essa rodovia”, falou Paulo Sérgio de Oliveira.

A preocupação citada pelo cidadão é também de Maria Antonia que atravessa a estrada todos os dias próximo à entrada da Vila Santista, em Franco da Rocha. “Os motoristas estão trafegando alta velocidade e ficou mais difícil atravessar a rodovia”, disse.

Cláudio Barreto também falou da dificuldade em acessar a rodovia e do risco maior de acidente. “O radar inibe o motorista. Sem esses equipamentos, pode aumentar o número de acidentes. Em se tratando da SP 332 também conhecida como ‘Rodovia da Morte’, é bem complicado”, declarou.

Em busca de novas explicações, o DER voltou a ser procurado pelo jornal Regional News e fez vários questionamentos. A assessoria de imprensa do órgão respondeu informando que a fiscalização da velocidade na SP 332 continua sendo realizada pelos radares portáteis operados pela Polícia Militar Rodoviária. “Os motoristas devem respeitar os limites de velocidade estabelecidos pela sinalização vigente, assim como as demais regulamentações previstas no Código de Trânsito Brasileiro”.

O DER voltou a esclarecer, quase três meses depois da segunda matéria do RN, que os equipamentos fixos foram removidos em decorrência do término de contrato e o Departamento trabalha no edital de licitação para a contratação de novos radares.