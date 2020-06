Sem inflamação com bertalha

Além de ser boa fonte de vitamina A, B e C, cálcio, ferro e fósforo, esta hortaliça também tem atuação na medicina popular. Suas raízes têm propriedades emolientes e adstringentes e sua infusão é indicada para tratamentos de processos inflamatórios, doenças do fígado e hemorragias do pós-parto.

Recomenda-se não ingerir mais que 500 gramas da hortaliça ao dia, devido ao teor considerado de ácido oxálico. Por ser rica em vitamina A, que é de difícil decomposição pelo organismo, não deve ser consumida no início da gravidez para não lesar o desenvolvimento do feto. Em todos os casos pede-se a orientação de um especialista antes de fazer uso da planta.