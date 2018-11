Sem diferenças

Consciência negra. Discriminação. Racismo. Quantas discussões, paixões e pontos de vista diversos verificamos em face dessa questão. Muito mais do que um feriadão bacana no mês de novembro, trata-se de uma oportunidade para reconhecermos a contribuição dos povos advindos do continente africano em nosso patrimônio genético, e as desumanidades que aqui foram cometidas quando formávamos esta Terra de Santa Cruz.