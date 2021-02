Sem carnaval, mas com dias de folga

Carnaval completamente diferente esse ano. Todos com seus afazeres, embora alguns ainda consigam improvisar um feriado no meio do caminho com o pretexto de descansar. Complicado isso. Há algumas classes de pessoas que não alteram a rotina nesse tão aguardo festejo brasileiro. Profissionais da saúde, da segurança pública, da engenharia de tráfego, entre tantos, já se acostumaram com rotinas ainda mais intensas nesses dias. Mas, de fato, o Brasil é realmente interessante objeto de estudo.