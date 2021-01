Seis cuidados no uso de plantas medicinais

Muitos chás apresentam propriedades terapêuticas e auxiliam na prevenção e no tratamento de diversas doenças, porém o seu uso deve se dar de maneira segura, já que se utilizado incorretamente pode trazer malefícios à saúde humana.

Para auxiliar no uso correto de plantas medicinais na forma de chás, os professores do curso de Farmácia do Centro Universitário Internacional Uninter, Vinícius Bednarczuk de Oliveira e Patrícia Rondon Gallina listaram algumas dicas.

1. Dê preferência para plantas a granel ao invés de sachês, a chance de adulteração e misturas é menor e você vai consumir uma bebida de melhor qualidade;

2. Utilize sempre plantas que você conheça a procedência, evite coletar plantas medicinais junto a locais que possam ter recebido agrotóxicos ou perto de estradas, estacionamento de veículos, lixo ou locais poluídos, pois a planta pode estar contaminada;

3. Evite misturar plantas diferentes no mesmo chá, existem poucos estudos sobre a interação entre as plantas medicinais;

4. Ao realizar um tratamento com medicamentos de uso contínuo, procure seu médico ou farmacêutico, e pergunte se existem problemas no uso com chás. Algumas plantas podem influenciar no efeito do medicamento, diminuindo ou potencializando o efeito terapêutico;

5. Não substituir o consumo de água pelo uso de chás, nenhuma bebida é capaz de substituir o uso da água;

6. Gestantes devem ser orientadas por um profissional da saúde habilitado sobre o uso de chás, principalmente no primeiro trimestre de gravidez;