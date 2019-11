Segunda prova do Enem será aplicada domingo. Gabarito sai dia 13

Mesmo ainda tendo o segundo exame para realizar, os participantes querem saber sobre a divulgação do gabarito. Segundo o Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, os gabaritos serão divulgados em 13 de novembro.

No primeiro dia de provas, os estudantes saíram dos locais de prova com os Cadernos de Questões do Enem, o que ajuda na hora de conferir os gabaritos.

No dia 13, os participantes poderão acessar os gabaritos pelo portal do Inep ou pelo aplicativo do Enem. No total, são seis gabaritos para cada dia e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis.

Segundo o Inep, os candidatos deverão ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação.