Segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe começa hoje

As vacinas serão aplicadas no CIAS, Centro Integrado de Atendimento a Saúde, no Centro, (atrás da Igreja Santo Antônio) e nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Laranjeiras, Vila Rosina, Jd. Nova Era e Jd. Vera Tereza das 7 às 17 horas, apenas na UBS do Jardim Marcelino que a vacinação acontece das 7 às 13 horas.

Esta fase de vacinação vai até 9 de maio. A partir desta data a terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe atenderá outros grupos prioritários.