Secretário de Segurança divulga informações sobre o concurso público da GCM de Caieiras

Além de esclarecer sobre o número de convocados, também explicou sobre o andamento do processo que se arrasta por quase três anos, desde que foi lançado.

Confira na íntegra a nota do secretário:

“Devido às diversas mensagens referentes ao concurso público da Guarda Civil de Caieiras recebidas pelos canais oficiais da Prefeitura e da Câmara, venho esclarecer algumas dúvidas:

Quantidade de convocados:

Foram convocados inicialmente 40 candidatos pois é o número de pessoas que pretendemos formar nessa primeira turma do concurso 003/2019.

Este número foi escolhido em razão de estudos quanto ao impacto financeiro que a contratação irá causar. Lembrando que tivemos um ano complicado por conta das altas dívidas que recebemos no orçamento municipal e também por conta do grande investimento no combate à pandemia.

Antecipação da etapa de Investigação Social:

Decidimos antecipar a etapa da IS com a finalidade de evitar que os candidatos convocados nesta etapa fossem obrigados a desprenderem de valores particulares com exames médicos com a possibilidade de reprovação na Investigação Social.

Conforme ocorra a reprova de candidatos nesta fase, os subsequentes serão convocados.

Exame médico e demais fases:

Após a IS, os candidatos aprovados serão informados quanto às demais etapas, sendo a próxima fase o Exame Médico (os candidatos serão informados em documento próprio de convocação), e terão tempo hábil para a realização e apresentação dos referidos.”