Secretário de saúde de SP defende suspensão de aulas presenciais

Com a situação envolvendo a Covid cada vez mais crítica em São Paulo, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, disse ser favorável à suspensão das aulas presenciais nas escolas diante do agravamento da pandemia. Ele explica que manter escolas abertas implica em uma série de deslocamentos fora dos colégios que contribuem com a propagação do vírus.