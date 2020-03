Secretaria realiza audiência pública sobre segurança em Caieiras

O objetivo é atender a todos os setores da cidade, e por isso, no dia 17, a audiência será às 19h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Av. Prof. Carvalho Pinto, 207. No dia 19, será na escola Armando Sestini, situada na Rua Ibiúna, 300 – Jardim dos Eucaliptos, às 19h e, no dia 24, será na ETEC de Laranjeiras, na Rua Ermênio de Oliveira Penteado, 30 – Jardim Helena, às 19h.

O evento será aberto aos munícipes, e os mesmos poderão levar sugestões de melhorias, discutir aspectos negativos e positivos no município, tirar dúvidas, entre outros.

É de grande importância que a população compareça nas audiências públicas para expôr suas opiniões referentes ao tema, pois assim, a Secretaria poderá tomar as devidas medidas para melhorar as condições da segurança da cidade.