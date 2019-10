Secretaria de Saúde confirma morte por sarampo em Franco da Rocha

O caso mais recente é de uma mulher de 25 anos, moradora de Franco da Rocha, na Região Metropolitana da capital paulista. A secretaria de saúde afirmou que ela não tinha histórico de vacinação contra a doença.

Nesta sexta-feira, 25, termina a campanha no estado para que crianças de seis meses a menores de cinco anos tomem as doses contra o sarampo. A secretaria de saúde recomenda que os menores nessa faixa etária sejam levados aos postos de saúde, preferencialmente com a carteirinha de vacinação.

A meta do governo é atender mais de dois milhões de crianças. A campanha ainda terá uma segunda fase neste ano, que deve acontecer entre os dias 18 e 30 de novembro, e terá como público-alvo jovens entre 20 a 29 anos.

Cenário epidemiológico

O Centro de Vigilância Epidemiológica estadual realiza monitoramento contínuo da circulação do vírus. Neste ano, até o momento, há 6.861 casos confirmados laboratorialmente.

Considerando que o vírus já circula em todo o território paulista, conforme prevê no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a partir de agora o Estado passa também confirmar casos com base no critério clínico-epidemiológico (ou seja, com base em sintomas e avaliação médica), englobando outros 1.758 casos. Cerca de 57,1% do total de casos se concentram na capital. Neste ano, desde agosto, houve 12 mortes decorrentes de complicações pelo sarampo.