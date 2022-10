Secretaria de Saúde amplia vacinação da meningite em Franco da Rocha

Os jovens com idade entre 13 e 14 anos que ainda não tomaram a vacina meningocócica ACWY, devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa, acompanhada dos pais ou um responsável, um documento original com foto e a carteirinha de vacinação para tomar a dose da vacina.

Confira o horário de funcionamento das UBSs

De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h:

UBS da Vila Rosalina, UBS do Jardim Bandeirantes, UBS do Jardim dos Reis, UBS do Lago Azul,

UBS do Mato Dentro, UBS do Monte Verde, UBS do Parque Lanel, UBS do Pretória, UBS da Vila São Benedito,

UBS da Vila Bela e UBS da Vila Eliza

De segunda a sexta-feira, das 7h às 18h:

UBS do Centro, UBS do Jardim Luciana e UBS do Parque Vitória

Todos os sábados (exceto feriados), das 7h às 13h:

UBS do Centro, UBS do Jardim Luciana e UBS da Vila Rosalina

1º sábado do mês (exceto feriados):

UBS do Jardim Bandeirantes, UBS do Monte Verde e UBS da Vila Bela

2º sábado do mês (exceto feriados):

UBS do Parque Lanel e UBS do Jardim dos Reis

3º sábado do mês (exceto feriados):

UBS do Lago Azul, UBS do Pretória e UBS do Vila Eliza

4º sábado do mês (exceto feriados):

UBS do Mato Dentro e UBS da Vila São Benedito

