Secretaria da Saúde de Caieiras realizará vacinação contra o Sarampo para bebês dia 24

A ação é uma resposta imediata do Ministério da Saúde em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados. Nesta terça-feira (20), o Ministério da Saúde divulgou novo boletim com os casos do sarampo. O Brasil registrou, nos últimos 90 dias (entre 19 de maio e 10 de agosto), 1.680 casos, sendo destes, 1.662 no Estado de São Paulo.

Em Caieiras, segundo dados da Vigilância Epidemiológica foram registrados 4 casos confirmados, 1 descartado e 27 estão em investigação aguardando resultados pelo Instituto Adolfo Lutz.

Vale lembrar que a Vigilância Epidemiológica continua atuando através do bloqueio vacinal, ou seja, quando identificado um caso confirmado ou suspeito da doença em algum local da cidade, é preciso vacinar dentro do perímetro determinado em protocolo, todas as pessoas que tiveram ou tem contato com aquele caso suspeito em até 72 horas. Neste caso, recomenda-se que sejam realizadas imunizações de forma seletiva, ou seja, não há necessidade de revacinação das pessoas que já foram vacinadas anteriormente e que tem comprovação vacinal.

Assim, no próximo sábado, dia 24 de agosto, a Secretaria Municipal da Saúde promoverá uma Ação Preventiva com o intuito de evitar a propagação do sarampo nas crianças de 6 meses a menores de 1 ano. As Unidades Básicas de Saúde Vila Rosina, Laranjeiras, Nova Era, Vera Tereza além do CIAS e CTA no Centro estarão abertas das 8h às 16 horas. É importante esclarecer que essa dose aplicada agora não será considerada para fins do calendário nacional de vacinação da criança, devendo tomar a vacina novamente na idade correta.