Sebrae de Caieiras é o 2º melhor em resultados do Estado de São Paulo

O prefeito Gersinho Romero e o vice Adriano Sopó, já no primeiro ano de mandato, antecederam diversas ações voltadas ao empreendedorismo e hoje o efeito dessas ações apresentam resultados muito significativos para a cidade.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico e de Emprego Fredy Arl Schnell, ressaltou que esses resultados são reflexo da junção de dois fatores: o primeiro é a necessidade das pessoas de empreenderem face ao desemprego que atinge o nosso País e o segundo, a equipe que está à frente do Sebrae, composta por profissionais como Maria Albuquerque e Thiago Oliveira, extremamente capacitados e comprometidos.

Novas oficinas gratuitas

Dando continuidade as ações voltadas ao empreendedorismo, na próxima segunda-feira, 10, o Sebrae Aqui Caieiras realiza duas oficinas no auditório do Paço Municipal

Das 9 às 10h30 o tema será “Planejamento 2019”, que abordará sobre a importância de se preparar e definir estratégias para atenuar riscos, identificar oportunidades e corrigir rotas tanto para um negócio que existe ou para o nascimento de uma ideia. Trará um breve olhar sobre o Cenário Econômico para 2019 e como sair na frente e obter vantagem competitiva em tempos de mudança. Também irá mostrar como gerir o negócio com simplicidade, mas focado em resultados.

Das 10h40 às 13h40 o tema é “Coloque sua Ideia no papel e Planejamento na prática”. Esta Oficina leva o Empreendedor a refletir sobre o seu empreendimento, atual ou futuro, por meio do CANVAS, modelo prático e visual utilizado para planejar negócios. A Oficina também apresenta a ferramenta Planeja Fácil e dá o passo a passo para empresários começarem o planejamento do seu negócio.

Para confirmar a sua inscrição envie o email para sebraeaquicaieiras@gmail.com com nome completo, CPF, contato telefônico (4445-9172 ou 9270) ou via Whatsapp. Corra que as vagas são limitadas!

Serviço

Data: 10/12/2018

Horário: 09h00 às 13h40min

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Caieiras, Avenida Prof. Carvalho Pinto, nº 207.

Investimento: Gratuito

Com informações da AIPMC