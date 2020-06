Sebrae cria plano de contingência para fortalecer o empreendedor

Através dessas oficinas e encontros virtuais, o público terá acesso a orientações e maneiras de enfrentar a quarentena, conseguindo manter ou até aumentar as vendas com novas táticas, utilizando delivery e vendendo à distância, por exemplo.

As palestras começarão no dia 15 de junho. De acordo com o prefeito Gersinho, essa época de pandemia está cheia de desafios e essa iniciativa do Sebrae é muito importante para que os empreendedores consigam adquirir novos conhecimentos para encontrar soluções que garantam a sobrevivência de seus negócios.

Confira no site da Prefeitura a programação: caieiras.sp.gov.br.