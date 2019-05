Se surpreenda com o desempenho do Ford Edge ST

Legado ST

O Edge ST é o primeiro SUV de performance da Ford no mundo e o primeiro veículo a introduzir a grife ST no Brasil. Há mais de duas décadas, o emblema “Sports Technology” é um diferencial que destaca modelos fora de série, motivo de orgulho para a marca e para os seus proprietários e fãs em diferentes mercados.

Além de alto desempenho e dirigibilidade esportiva, para merecer o distintivo ST um carro precisa ter visual exterior e interior diferenciado e trazer tecnologias inovadoras de segurança, conectividade e direção semiautônoma. O equilíbrio e integração de todos esses atributos é outro aspecto que define os modelos da série. O Edge ST não só cumpre todos esses requisitos como inaugura uma nova categoria dentro da linha, com nível inédito de versatilidade e conforto.

Força bruta

O motor 2.7 V6 Biturbo EcoBoost do Edge ST reúne diversos avanços para entregar aceleração forte e eficiência em diferentes regimes de rotação, com a premiada tecnologia EcoBoost e aprimoramentos de engenharia desenvolvidos nas pistas de competição.

Com dois turbocompressores e injeção direta de combustível, ele tem potência máxima de 335 cv (@ 5.000 rpm) e torque de 534 Nm (@ 3.000 rpm). Comparado ao modelo anterior, o Edge Titanium com motor 3.5 V6 TiVCT, ele oferece 51 cv a mais de potência e 195 Nm a mais de torque.

A aceleração do Edge ST impressiona para um veículo do seu tamanho e peso, com mais de 2 toneladas: vai de 0 a 100 em 6,2 s e atinge velocidade máxima de 209 km/h. O tanque de combustível de 70 litros garante boa autonomia em viagens.

Transmissão com modo Sport

A nova transmissão automática de oito velocidades tem sistema adaptativo de trocas e escalonamento desenvolvidos para gerenciar com máxima eficiência o alto torque do motor em diferentes faixas de giro. Com trocas rápidas e precisas – em menos de meio segundo –, ela contribui para a condução esportiva do Edge ST sem abrir mão da suavidade.

Os comandos do câmbio são feitos pelo seletor rotativo E-Shifter, que além de proporcionar um manejo simples e ergonômico contribui para o visual sofisticado e limpo da cabine, com melhor aproveitamento do espaço do console. Para trocas manuais, o motorista também dispõe de comandos “paddle shift” no volante.

Além do modo de condução normal (D) o Edge ST conta com o modo Sport (S), acionado por um botão no centro do seletor. Com ele, a calibração do pedal do acelerador fica mais agressiva e as trocas de marcha, além de mais rápidas, são feitas em regime de rotação mais elevada para otimizar a performance. O som do motor também se torna mais esportivo e o painel de instrumentos ganha uma configuração diferente, exibindo um conta-giros com ponteiro e marcador de pressão do turbo.

Tração inteligente AWD

A tração integral inteligente AWD permite ao Edge ST rodar em qualquer condição de piso com alto padrão de segurança e performance. Ela seleciona automaticamente a tração em duas ou quatro rodas de acordo com as condições de rodagem. A tração integral é acionada quando necessário e, no restante do tempo, permanece desativada para reduzir o consumo de combustível. Essa mudança é feita de forma tão rápida e perfeita que o motorista nem percebe.

Um algoritmo de lógica fuzzy processa dados de diversos sensores do veículo em 10 milissegundos para determinar a tração ideal e pode direcionar até 100% do torque para as rodas dianteiras ou traseiras de acordo com as condições de rodagem. No painel de instrumentos, o motorista pode acompanhar em tempo real a distribuição de tração feita no veículo a cada momento.

Suspensão esportiva

O Edge ST tem um centro de gravidade mais baixo que os outros modelos da linha, projetado para oferecer melhor controle da carroceria e maior estabilidade em curvas. A suspensão ST também favorece a esportividade, aumentando a precisão e controle da direção sem abrir mão do conforto.

A suspensão dianteira ganhou molas 10% mais rígidas e uma barra estabilizadora de diâmetro maior. Já a traseira tem molas 20% mais rígidas e amortecedores do tipo “monotubo” em vez dos convencionais.