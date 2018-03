Se errou, tem de pagar

Assim iniciou a semana do ex-presidente Lula que teve negado por unanimidade no Superior Tribunal de Justiça, o STF, o pedido de habeas corpus preventivo apresentado por sua defesa para evitar a prisão.

Esse pode ter sido os ‘start’ de que realmente o petista vai acabar detido e terá de cumprir, pelo menos, parte de sua condenação, até o momento de 12 anos.

Há quem comemore, aliás muita gente, mas também existem os que lamentam. Afinal, Lula é uma boa pessoa. Porém, as acusações contra ele confirmadas por meio de provas, mostra que ele negligenciou quando esteve à frente do País e da população, que tanto confiou em suas promessas e em seu trabalho e agora está decepcionada.

Muitas pessoas, exceto os petistas vermelhos e aqueles do MST, que depositaram votos nele se sentem traídas e isso envolve todas as classes sociais. Ele decolou e mostrou que era capaz de dar uma nova cara para o País, mas se deixou levar, uma pena.

Não custa lembrar que o ano é de eleição majoritária e esse é o momento de ter discernimento das coisas, refletir e notar que o Brasil exige atualmente pessoas sérias, ou menos picaretas, para governar esse bonde sem freio. Políticos não são todos iguais, acredite.

O poder está e sempre esteve em nossas mãos. Ninguém chega lá por conta própria. Portanto, utilizemos todos os meios possíveis, redes sociais, internet, históricos, tribunais, por exemplo, para buscar informações dos candidatos. Não troque seu voto por cesta básica, pagamento de uma conta ou troca de favores. Ele á valioso e pode ter consequências, como a que estamos vendo no cenário político atual.

Lula é apenas um, mas existem outros tantos espalhados pelos quatro cantos do País usando e abusando do poder que você, eleitor, deu a ele. A maioria dos brasileiros sofre em razão dos políticos corruptos pintarem e bordarem com nosso dinheiro, nossa Pátria. Portanto, tenham como elementos o modelo do ex-presidente e outros que acabaram na cadeia por buscar apenas benefícios próprios esquecendo-se do povo, o mesmo que os colocou no poder.

Errou, se comprovado, tem de pagar. Assim seja com Lula, Aécio, Cabral, Cunha, Garotinho, empresários envolvidos no esquema e quem mais tirou proveito de nosso dinheiro, nosso suor.