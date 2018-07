Saveiro 2019, pronta para tudo!

Toda a linha 2019 da Saveiro vem muito bem equipada, com itens de segurança e conforto bastante interessantes. Confira a lista:

DIFERENCIAL

Tecnologia e Conectividade

Equipada com o moderno sistema infotainment Discover Media, o sistema possui navegação integrada e tela colorida de alta definição. Possui ainda conectividade com smartphones por meio da tecnologia App-Connect.

Volante multifuncional

Para quem gosta de ter todos os comandos e funções à mão. Os modelos são equipados com volantes multifuncionais com os principais comandos à disposição no volante, diminuindo a necessidade de o motorista tirar as mãos dele. Além disso, é possível selecionar as mídias, operar o telefone e o sistema de navegação só com a voz.

Tilt-down

Função que traz praticidade e facilidade na hora de executar manobras de estacionamento. A função Tilt-Down dá uma mãozinha para as balizas, rebatendo o espelho retrovisor direito automaticamente quando o motorista engata a marcha a ré, ajudando a visualização de obstáculos e poupando o ajuste manual dos espelhos a todo momento.

Park-Pilot

Com os sensores de estacionamento é possível estacionar o veículo sem a menor dificuldade. Com o ‘Park Pilot’ os sensores de estacionamento traseiros mostram o controlador de distância no display do rádio, dando ao motorista total noção de espaço e distância dos obstáculos na via.

Câmera de ré

Com o assistente de manobras você tem mais segurança e praticidade ao estacionar ou realizar manobras.

Computador de bordo

O sistema I-System que equipa o computador de bordo da nova Saveiro 2019 coloca à disposição do motorista informações essenciais como informações de rádio, status do telefone e computador de bordo com dados de consumo de combustível, quilômetros rodados e muito mais.

SEGURANÇA

Freio a disco nas 4 rodas

Segurança é coisa séria na Volkswagen. Com os freios a disco nas quatro rodas você tem total segurança e pode confiar na sua Saveiro até nas situações mais extremas.

Hill Hold Assist

Sabe quando o carro vai para trás antes de começar a subir uma ladeira? Com o ‘Hill Hold Assist’ isso não acontece mais. Seu sistema mantém o veículo freado por até 2 segundos em aclives acima de 5% e o libera gradativamente durante a aceleração.

Faróis de neblina

Para a segurança do motorista, os faróis de neblina auxiliam em situações adversas de baixa visibilidade, Trazendo maior segurança em condições extremas.

EXTERIOR

A nova Saveiro 2019 é capaz de levar tudo o que precisa com segurança. A caçamba tem amplo espaço de carga e ganchos para mantê-la sempre no lugar. Além disso, sua tampa vem com amortecedor, para um fechamento mais suave, e chave, para a segurança do transporte.

INTERIOR

Leve tudo e todos

Na nova Saveiro você tem a opção da versão com cabine dupla com capacidade para 5 passageiros. Com a cabine dupla, não precisa ficar escolhendo entre levar o trabalho ou os amigos. Além de todo o espaço para a carga, agora você também pode transportar mais quatro passageiros.

Suporte para celular

Do seu bolso para o carro. Para o seu conforto, segurança e pensando na praticidade de ter o telefone sempre com fácil visualização, o carro vem com suporte para celular com entrada USB de série.

Ajuste de banco

A Saveiro te proporciona encontrar a melhor forma e posição de dirigir. O banco do motorista conta com ajuste de altura e foi pensado para que você deixe o carro do seu jeito.

Painel geral

O painel conta com acabamento e tecnologia encontrados apenas em veículos de segmentos superiores. O painel traz seus botões e comandos totalmente direcionados para o motorista, facilitando seu acesso a ele. O visual mais moderno, também possui uma série de recursos tecnológicos e acabamento refinado.

Versões disponíveis

Robust CS – a partir de R$ 48.390,00

“ABS”-freios com sistema antitravamento e “EBD” – distribuição eletrônica de frenagem

Banco do motorista com ajuste de altura

Barra de apoio para carga no teto

“ESS” – alerta de frenagem de emergência

Freios a disco nas quatro rodas

Robust CD – a partir de R$ 60.450,00

2 airbags (passageiro e motorista)

“ABS”-freios com sistema antitravamento e “EBD” – distribuição eletrônica de frenagem

Banco do motorista com ajuste de altura

Barra de apoio para carga no teto

“ESS” – alerta de frenagem de emergência

Trendline CS – a partir de R$ 59.890,00

Chave tipo “canivete” com comando remoto

Direção hidráulica

Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt-down no lado do passageiro

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

“Keyless” – sistema de alarme com comando remoto (opcional)

Cross CD – a partir de R$ 80.690,00

“Aerowischer” – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

“E-Flex” – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina

“ESS” – alerta de frenagem de emergência

“HHC” – assistente para partida em subida

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

Cross CE – a partir de R$ 77.390,00

“Aerowischer” – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

“E-Flex” – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina

“ESS” – alerta de frenagem de emergência

“HHC” – assistente para partida em subida

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

Pepper CE – a partir de R$ 69.990,00

“Aerowischer” – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

“ESS” – alerta de frenagem de emergência

“I-System com Eco-Comfort” – computador de bordo

“Keyless” – sistema de alarme com comando remoto (opcional)

“Park Pilot” – sensor de estacionamento traseiro (opcional)

Pepper CD – a partir de R$ 73.290,00