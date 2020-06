SAUR fez mais de 3400 atendimentos entre janeiro e maio deste ano

O SAUR, Serviço de Atendimento de Urgências, de Caieiras, melhorou muito o atendimento de emergências médicas no município. No período de janeiro a maio de 2020 foram atendidas aproximadamente 3459 ocorrências, entre chamados para o 192, setor de emergências, e também as remoções de pacientes entre o pronto-socorro de Caieiras a outros hospitais.