SAUR atendeu mais de 7.000 pessoas até o mês de outubro de 2019

O SAUR, Serviço de Atendimento de Urgências, de Caieiras realizou de janeiro a outubro de 2019 cerca de 7.300 atendimentos em todos os bairros da cidade. A maior parte deles foi registrada no Centro e no bairro das Laranjeiras, com a média de tempo-resposta de 3 a 5 minutos. As ocorrências acontecem com mais frequência no período diurno, nesses meses, foram quase 5.000 auxílios nesse período.