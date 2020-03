SAUR atendeu aproximadamente 500 pessoas entre janeiro e fevereiro

Os locais com mais demandas de atendimento foram o Centro, com 121 ocorrências, e Laranjeiras com 94. Os casos acontecem com mais frequência no período diurno: nestes dois meses, a média foi de 400 atendimentos nesse período. Vale ressaltar que os atendimentos são feitos com a média de tempo-resposta de 3 a 5 minutos.

O SAUR também realiza remoções para outros municípios, sob solicitação da empresa terceirizada ACENI, que administra o Pronto Atendimento de Caieiras. Referente as remoções, foram feitos 231 suportes para os hospitais de referência da região, entre eles: Hospital Albano e o CAISM, em Franco da Rocha, o Lacaz, em Francisco Morato, entre outros.

O departamento recebeu nesse ano mais três ambulâncias novas para continuar realizando atendimentos mais rápidos e com mais segurança, e suprir a demanda do município.