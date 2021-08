Saúde pública de Caieiras vai de mal a pior

Com a promessa de que tudo ficaria melhor, a administração do prefeito Lagoinha trocou a administração do pronto-socorro central e algumas UBS deixando sob comando da Fundação Estatal Regional de Saúde Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery, presidida por Marcus Brandino Celeguim de Moraes, irmão do ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, mas as reclamações só aumentaram.

Milhões já foram destinados à fundação, mas os serviços, segundo os caieirenses, pioraram. Nas redes sociais, são dezenas de críticas referentes a falta de atenção da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com os munícipes.

Simone Conde reclamou da falta de especialistas. “Prefeito Lagoinha preciso passar no pneumologista. Já faz 5 meses que entreguei a guia e até agora nada. Estou com problema grave no pulmão. Será que tem que morrer para marcar?”, questionou.

Katy Araújo citou a falta de pediatra no Jardim Marcelino. “Nós moradores estamos sem pediatria no posto de saúde. Dias desses, cheguei antes do horário marcado e o médico não estava. A recepcionista pediu para que eu retornasse no dia seguinte que ele atenderia. Retornei com a minha filha embaixo de chuva e novamente o pediatra não foi. Fui informada que ele atende toda semana, menos na sexta. Ou seja, terei que ir todos os dias no posto para poder ser atendida”, relatou.

Quem mora no Jardim dos Eucaliptos, bairro onde o prefeito reside, também citou a falta de pediatra. “Aqui nunca tem vaga para pediatra. Está difícil”, anotou Rosana Ribeiro.

Ainda no bairro, Cideane Silva também falou da dificuldade. “Desde de fevereiro marco pediatra para minha filha e até hoje não consegui atendimento. Eles sempre ligam desmarcando”, escreveu.

Eliana Vieira falou das questões envolvendo ao agendamento de consultas. “A última novidade da Secretaria Municipal de Saúde é ligar na sua casa, cancelar a consulta já agendada e avisar que o seu endereço não faz mais parte daquela UBS. Te informam qual a unidade que você passou a pertencer e te obrigam ir até o local para fazer um novo cadastro e ver se consegue agendar a consulta com o profissional que iria passar no outro posto. Até posso concordar com o remanejamento, mas não dá para aceitar jogarem toda responsabilidade para nós. Triste situação, pior ”, descreveu, indignada.

Marcela Ullmann relatou o problema que enfrente na UBS Laranjeiras. “Não tem ginecologista e fiquei sabendo que é uma enfermeira que está analisando os exames. Sem dizer que alguns procedimentos estão mandando para São Paulo para serem realizados. É uma vergonha”, disse. Marcela

Vicentina Helena Campos de Santana confirmou a situação envolvendo a unidade de Laranjeiras. “É verdade…uma enfermeira que faz a leitura de exames ginecológicos. Eu tive que passar com ela. Caieiras indo ‘pro’ buraco. Cadê os médicos prometidos?”, interrogou aborrecida.

Já a cidadã Cida Valentin reclamou do atendimento prestado no pronto-socorro. “Meu filho foi no posto com dor nas hérnias e ficou duas horas e meia para ser atendido”, escreveu em um grupo nas redes sociais.

A prefeitura e a Secretaria Municipal da Saúde foram procuradas para se manifestarem mas, como de praxe, não encaminharam resposta até o fechamento da edição. O jornal mantém espaço aberto para satisfações à população.