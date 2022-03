Saúde Pública de Caieiras recebe críticas constantes

Desde que assumiu, em 2021, o prefeito Lagoinha e sua equipe cometeram vários deslizes na área da Saúde prejudicando o cidadão. Pelo jeito, continua falhando tamanha a quantidade de reclamações envolvendo o setor.

As principais reclamações recaem sobre a falta de médicos especialistas e a demora no agendamento de consultas e realização de exames. O atendimento também recebe críticas.

Marciana Paula de Lima teve de apelar as redes sociais para ter seu agendamento de exames, marcado apenas para julho deste ano, adiantado. “O que está acontecendo com a Saúde aqui de Caieiras? Passei no médico e ele me pediu uma bateria de exames. Quando fui agendar, só daqui a quatro meses. Como assim? Isso é um descaso, uma falta de respeito com a população. Só peço a Deus que esteja viva até chegar a tão longa data”, postou.

Na segunda-feira, 21, o jornal Regional News entrou em contato com a munícipe que fez um novo relato. “Estava com a pressão alta, tontura e mal-estar. A consulta já tinha demorado quase três meses. Quando eu consegui passar com o médico, que não era o profissional que foi marcado, ele falou que eu precisava dos exames para saber o que eu tinha. Hoje, dia 21, consegui fazer. Mas isso só foi possível após meu apelo na internet. A mesma situação ocorreu com o meu filho”, disse Marciana.

Mesmo tendo feito o procedimento, ela teceu novas críticas. “Fiz os exames, mas continuo indignada porque pedi para marcar o retorno com o médico, já que os exames ficam prontos no dia 31 de março. Mas a atendente disse que não tinha como por falta de agenda. Pediram para eu ligar durante a semana para ver quando poderia ir marcar o retorno”, relatou.

Ainda revoltada, comentou não achar justo ter de se manifestar na internet para conseguir a vaga. “Outras pessoas se pronunciaram no meu post. Será que elas também conseguiram? É uma vergonha ter de se expor para conseguir o que é direito nosso”, concluiu.

Na postagem feita por ela, outras pessoas também reclamaram. “Estou precisando passar com ortopedista desde janeiro e não consigo. Tem de deixar o nome e esperar a vontade deles. Não sabemos se é falta de médicos ou de respeito. Um descaso”, escreveu Nasidia da Silva.

De acordo como Rosana Boava, não apenas exames, mas consultas também estão demoradas. Marquei um clínico geral para maio e um ginecologista para junho. Está difícil”, comentou.

O mesmo ocorre com Janete Silva. “É uma vergonha mesmo. Estou com uma guia no posto do Pinheiros há um ano pra marcar ortopedista. Esse prefeito não está fazendo nada”, disparou.

Já Lourdes Wick reclamou da demora de um exame. “Faz uns 9 meses que estou esperando sair um exame de vista. O médico oftalmologista que passei falou que estou com catarata nas duas vistas. Uma já não enxergo. Preciso fazer cirurgia, mas até agora nada de chamar para fazer o exame. Quando liga na Secretaria de Saúde, a resposta que dão é para esperar porque não têm médico que faz esses exames. Se a Saúde já era ruim, ficou bem pior”, falou.

A prefeitura e a Secretaria de Saúde foram procuradas para se manifestar, mas não encaminharam resposta até o fechamento da edição.