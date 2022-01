Saúde equilibrada com amaranto

Originário dos Andes, o amaranto já é utilizado há muito tempo ao redor do mundo devido ao seu grande valor nutricional. Recentemente, no entanto, seus benefícios começaram a ser estudados e aplicados no Brasil. O chá de amaranto é ideal para todos aqueles que desejam uma saúde equilibrada, mas deve ser sempre associado a uma boa alimentação. Ele ajuda a regular as taxas altas de colesterol no sangue e complementa a dieta com alguns nutrientes que são essenciais no controle destas e outras disfunções no organismo.