Saúde de SP prorroga vacinação contra sarampo até 31 de outubro

As doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, continuarão sendo aplicadas neste grupo de forma indiscriminada, ou seja, estas pessoas deverão receber um reforço mesmo que já tenham as duas doses completas na carteirinha.

Já para a faixa de crianças de 6 meses a adultos de 29 anos, um profissional de saúde avalia a situação vacinal e, se preciso, aplica a dose para os casos que ainda não tiverem o esquema de imunização completo.

Desde 15 de julho, quando a iniciativa começou, 940,7 mil pessoas deste grupo procuraram um serviço de saúde, e 472,7 mil receberam nova dose para atualizar a carteira.

A circulação do vírus do sarampo se mantém ativa no Estado. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde convoca todos os cidadãos que ainda não receberam as doses da vacina, para que compareçam aos postos para serem imunizados.

Todas as unidades mantêm protocolos de segurança para profissionais de saúde e pacientes como o uso de máscara, que é obrigatório. Os profissionais também orientam os pacientes para manter a organização da fila e do ambiente, visando à prevenção da COVID-19. Nesse sentido, também é feita triagem para eventual identificação de sintomático respiratório.