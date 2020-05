Saúde de Caieiras rebate críticas sobre atendimento

Se antes mesmo da pandemia do coronavírus no Brasil, as críticas a saúde pública em todo País eram constantes, em meio a toda essa situação de pandemia, só piorou. Quem depende do setor para um tratamento ou simples consulta já tinha reclamações e nos dias atuais em que o Covid 19 é a bola da vez, os apontamentos de antigos problemas e cobrança por providências dos responsáveis para melhorar o setor é grande, mas o empenho da equipe tem sido bem maior para atender a demanda.