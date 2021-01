Saúde com açafrão

Possui propriedades antiofídica, digestiva e laxativa, sendo indicado, sob forma de infusão, em casos de inflamações, sobretudo nas articulações do ombro, joelho e cotovelo, além de aliviar a dor da artrite reumatoide.

Auxilia no combate de problemas de tireoide e digestivos, prisão de ventre e no processo de regulação sanguínea. Atua também como prevenção em casos de cancro, particularmente do cólon e da boca, e pode baixar os níveis de colesterol e diminuir a tendência para tromboses.

Entre as recomendações estão evitar o uso por gestantes e lactantes e em casos de alta dosagens pode ser tóxico. Em todos os casos, recomenda-se a orientação de um especialista antes de fazer uso da planta.