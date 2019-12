Saúde colorida com batata roxa

Rica em potássio, esse tubérculo ajuda a regular a pressão arterial. Mas os antioxidantes extras que contém torná-las ainda mais eficaz do que outras variedades de batata. Estes antioxidantes também fortalecem o sistema imunológico e pode ajudar a prevenir certas doenças cardíacas e câncer.

Além desta atuação, a batata roxa é também indicada no auxílio para a perda de peso. Ela emagrece principalmente a região da cintura porque contém baixos níveis de glicêmico, proporciona uma digestão mais lenta e faz com que o organismo fique saciado por mais tempo, prolongando a fome para que ela não apareça tão depressa. É responsável por liberar glicose no sangue evitando que haja acúmulo de gordura no sangue, e ainda contribui para a alimentação dos portadores de diabetes.

Em todos os casos pede-se para seguir as recomendações de um especialista antes de fazer uso da batata roxa para fins medicinais.