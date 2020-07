Saúde caieirense adere ao programa “O Brasil conta comigo”

O prefeito Gersinho Romero deu as boas-vindas aos estudantes da área da saúde que atuarão no combate ao novo coronavírus no município.

O programa convoca estudantes do 5° e do 6° ano dos cursos de Medicina e do último ano dos cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia para atuarem no combate à COVID-19nas cidades.

Caieiras recebeu 1 estudante de medicina, 2 de enfermagem e 3 de fisioterapia, que já estão atuando junto as unidades de saúde municipais.

A ação “O Brasil Conta Comigo” é coordenada pelos Ministérios da Educação e Saúde e tem o objetivo de fortalecer o enfrentamento ao novo coronavírus com o apoio excepcional e temporário dos alunos da área de saúde.

Bonificações

Os estudantes que participarem da iniciativa terão direito a bonificações que incluem o recebimento de bolsa. Os benefícios serão pagos no valor de um salário mínimo para estágio supervisionado de 40 horas e meio salário mínimo para estágio de 20 horas. Eles também receberão um certificado sobre a atuação.

Os alunos do 5° e 6° ano de Medicina e os do último ano de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia ainda receberão 10% de pontuação no ingresso em programa de residência. Os demais alunos poderão ter desconto em mensalidade, concedido pela instituição de ensino superior privada a que estiver vinculado. Para os residentes, a ação prevê a bonificação de 20% sobre os valores de todas as bolsas dos Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde.

O Banco do Brasil apoia a iniciativa do Ministério da Saúde, com a oferta de solução 100% digital para o pagamento das bolsas dos estudantes.