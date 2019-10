Saúde bucal: Previna a sensibilidade e o mau hálito

Com vários tratamentos a disposição nos dias de hoje, sofrer com dor de dente ou outras doenças relacionadas é coisa do passado.

Ainda assim, problemas são inevitáveis e vamos tratar de dois deles trazendo dicas e cuidados: a sensibilidade e o mau hálito.

A hipersensibilidade dentinária é um problema dentário comum. Ela é provocada pelo desgaste do esmalte dos dentes. Com a superfície reduzida, a dentina, localizada logo abaixo, é exposta e fica desprotegida, deixando os dentes mais sensíveis.

Uma das causas, segundo especialistas, é a escovação incorreta provocada pelo uso de escovas com cerdas muito duras e de cremes dentais muito abrasivos. Aliado a isso surge a força excessiva na hora de escovar os dentes.

Outro fator que pode contribuir para o incomodo nos dentes superiores é a sinusite, já que a inflamação atinge a região onde estão as raízes dos dentes molares e pré-molares, levando a uma dor semelhante a de dente comum provocada por problemas bucais.

Para prevenir a sensibilidade, é recomendado o uso de escovas com cerdas ultra macias e de cremes dentais especialmente formulados para esse tratamento. Outra medida é evitar movimentos agressivos que podem afetar o esmalte dos dentes ou retrair a gengiva. A alimentação também merece atenção. Refrigerantes, frutas cítricas, vinagre, vinhos e até mesmo os iogurtes devem ser consumidos com moderação e, se possível, evitados, pois o esmalte oferece pouca resistência à ação ácida desses alimentos.

Mau hálito

Também conhecida como halitose, o mau hálito em mais de 40% dos casos ocorre em razão do acúmulo de placa bacteriana na língua. Os vários tipos existentes podem ser provocados por medicamentos, doenças ou até mesmo quadros psicossomáticos.

Uma das formas de evitar o problema é o acompanhamento regular ao dentista. Escovar os dentes diariamente também é muito importante, bem como a utilização do fio dental que deve ser feito primeiro e logo após a escovação com a pasta adequada para cada caso.

A halitose é comum na parte da manhã e é produzida pela redução da produção de saliva em repouso, quando ocorre o processo de putrefação, logo ocorre o odor desagradável.

Para evitar, a higiene oral é essencial e isso envolve não apenas os dentes, mas também a língua, gengiva e superfícies em volta das bochechas. A higienização noturna é a mais importante.

Outras duas regaras são substituir a escova de dente a cada três meses e fazer visitas regulares ao dentista.

Em relação a alimentação, deve-se evitar comidas com sabores aromáticos fortes e reduzir o consumo de carne, açúcar, gorduras e picantes. Aliados ao combate ao mau hálito são iogurte, maçã, cenoura, leite e derivados.

Para quem fuma, o cigarro não só provoca o mau cheiro, como afeta o fluxo de saliva na boca, resultando em boca seca.

Outra razão para a halitose é a doença gengival, com acúmulo de placa bacteriana sobre os dentes e na gengiva.

Por fim, o problema pode ser minimizado com a ingestão de dois a três litros de água por dia, pois ela ajuda na salivação, sendo a maneira mais natural que o nosso corpo tem de limpar a boca.