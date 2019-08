Sarau traz Edu Tiba interpretando Djavan

A primeira atividade da noite será o clube de leitura. Neste mês, será debatido o livro “O inventário das coisas ausentes”, contos de Carola Saavedra. Nina tem 23 anos quando ela e o narrador se conhecem na faculdade. Os dois têm um envolvimento amoroso, mas certo dia ela desaparece sem deixar notícias.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Depois, haverá a apresentação do documentário “Dos Loucos e das Rosas”. Com um tema denso e tão discutido por médicos e pela sociedade, documentário dirigido por Andrea Pinto, fala dos transtornos mentais, é narrado por um artista plástico e mostra a realidade de um hospital psiquiátrico, localizado em Barbacena (MG).

Para encerrar a noite, haverá a apresentação de Edu Tiba, com o Show “MPB em Foco”, cantando músicas de Djavan. Músico, compositor, produtor musical e apaixonado por música desde a infância, ele possui carreira musical de 30 anos, já tocou em orquestras, Big Bands, acompanhou artistas e grupos diversos de MPB, jazz, bossa nova, samba, entre outros gêneros. Com experiências internacionais com a música, nos EUA e na Europa, atualmente, é proprietário do Estúdio Musical Matrix, na cidade de Caieiras.

O brechó do Porco, o sebo e o bar

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16h. No Brechó tem camisetas e chapéus com a marca do Porco a Pá, artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos; no bar, a cerveja artesanal Porco a Pá, e no Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, 4560, Morro Grande, Caieiras, SP.