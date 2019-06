Sarau terá RAP, cinema e literatura

Neste mês, o evento começa às 17 horas com a exibição do filme “O jogo da Vida”, dirigido por Mauricio Copovilla, com roteiro baseado no conto “Malagueta, Perus e Bacanaço”, de João Antônio e que faz parte do livro que debateremos no clube de leitura. Esse filme traz no elenco Lima Duarte, Gianfrancesco Guarnieri e Maurício do Valle e conta a história de um trio de amigos desajustados.

Em seguida, às 18h30, tem o clube de leitura, que terá o livro “Malagueta, Perus e Bacanaço”, premiada coletânea de contos do escritor e jornalista João Antônio, como base para debate.

Na sequência, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

A noite será encerrada com a apresentação do grupo de RAP Velho Oeste 011. Originário da zona noroeste de São Paulo, o grupo nasceu da vontade dos seus integrantes em ampliar os seus trabalhos unindo forças em prol do movimento hip-hop na região. Formado pelos MC’s Caique de Mello Narcizo, conhecido como D´Mello, residente em Caieiras (SP), Rodrigo Albuquerque, apelidado Digo 4P, de Francisco Morato (SP), e Felipe de Lima, vulgo Dj Manga, do bairro de Pirituba em São Paulo (SP), o grupo leva, com orgulho, sua origem, na região oeste.

Brechó do Porco, sebo e bar

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16 horas. No Brechó tem camisetas e chapéus com a marca do Porco a Pá, artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos; no bar, a cerveja artesanal Porco a Pá, e no Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, 4560, Morro Grande, Caieiras.