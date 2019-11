Sarau do Porco a Pá traz samba raiz e música autoral

As atrações começam com o clube de leitura que neste mês vai abordar o romance “Jerusalém”, e Gonçalo M. Tavares. O livro faz parte da tetralogia “O Reino”, que inclui “Um homem: Klaus Klump”, “Aprender a rezar na Era da Técnica” e “A máquina de Joseph Walser”.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

A parte musical se inicia com a apresentação dos compositores Massonettos. Formada por Ricardo e Mariana Massonetto, moradores de Mairiporã, a dupla lança seu primeiro álbum, com canções reflexivas e participações especiais de amigos músicos como Sizão Machado. Junto com o primeiro disco, a dupla mostra o clipe da faixa “Milésima Vez”, com direção de Icarus Cardoso e elenco de 15 pessoas. O vídeo brinca com a sensação de insanidade que nos parece tão familiar nos dias de hoje.

Encerrando a noite, o sarau apresenta a cantora Lenna Reys, com o som samba raiz e MPB. Ela que já teve o privilégio de abrir shows para diversos artistas renomados no meio do samba como Jorge Aragão, Eliana de Lima, Grupo Pixote, Biro do Cavaco, Iara Rocha entre outros, volta ao sarau do Porco a Pá.

Brechó do Porco, o sebo e o bar

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16h. No Brechó tem camisetas e chapéus com a marca do Porco a Pá, artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos; no bar, a cerveja artesanal Porco a Pá, e no Sebo, livros novos e seminovos.

O encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras.