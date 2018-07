Sarau Cultural terá música e outras atrações

Tradicionalmente, o evento começa com o clube de leitura e o livro do mês é o “Céu de origamis”, romance policial do escritor e psicanalista brasileiro Luiz Alfredo Garcia-Roza, que tem o detetive Espinosa como o grande protagonista de suas histórias. Nesse encontro, também será escolhido o título do próximo livro. A reunião é aberta.

Na sequência, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que vem, a cada mês, aumentando o número de participantes.

A noite será encerrada com o show musical da dupla Cris Caner & Zé Canella. Acompanhada de amigos, eles homenagearão os 60 anos da Bossa Nova e os 150 do Choro, interpretando grandes clássicos da Música Brasileira.

Além de todas essas atrações, tem também o Brechó do Porco e o Sebo, abertos das 14 às 19 horas, que neste mês estão de caras novas, repaginados pelo staff jovem do Sarau que também está catalogando todos os produtos, que ficarão online. O Brechó oferece artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos, e o Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, no Morro Grande, em Caieiras.