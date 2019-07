Sarau Cultural terá música e obra sobre o Juquery

O sarau tem início com o clube de leitura. Neste mês será debatido o livro “Eu preferia ter perdido um olho”, contos de Paloma Franca Amorim. A obra é uma reunião de textos publicados no jornal paraense O Liberal. As reuniões do clube de leitura são abertas a todos, mesmo para aqueles que não tenham lido o livro.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Depois, acontecerá o lançamento do livro “Por trás dos muros da insanidade”, de Jorge Henrique Ramos. Relatos de ex-funcionários e pacientes do Juquery, com a presença do autor, autografando e falando sobre o livro. Escombros, documentos e patrimônios viraram cinzas, mas, memórias dos que viveram pelos corredores do Complexo Hospitalar do Juquery, continuam intactas. O livro relata as experiências e emoções de Tânia Maria Bonvicini, de 56 anos e chefe do grupo de Auxiliares em Laborterapia do Juquery durante 32 anos. O artista, pintor e morador da Residência Terapêutica de Franco da Rocha, Antônio Rosas Satílio, que por 2 anos e 6 meses foi paciente do Hospital Psiquiátrico do Juquery. Por último, Walter Farias, de 65 anos, que na década de 1970 passou em um dos primeiros concursos do Juquery e foi admitido como auxiliar de enfermagem, sem desconfiar que a partir de então começava a trilar um caminho onde passaria de funcionário a paciente do próprio local de trabalho. O autor Jorge Henrique Ramos nasceu em Franco da Rocha, é jornalista, escritor e comunicador social.

A parte musical que encerra a festa fica por conta da apresentação de Edvaldo Santana, que está lançando o 9º álbum de sua carreira solo, apresentando um show mais intimista de voz e violão e revelando momentos e peculiaridades da criação de suas canções, cantando e contando as histórias de seus mais de quarenta anos de estrada. O repertório desse espetáculo é baseado no seu novo álbum e também por canções representativas de sua trajetória artística.

Brechó, sebo e bar

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16 horas. No Brechó tem camisetas e chapéus com a marca do Porco a Pá, artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos; no bar, a cerveja artesanal Porco a Pá, e no Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência” ocorre na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras.