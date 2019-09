Sarau Cultural tem lançamento de CD e show de MPB

O encontro começa às 18h30, com o clube de leitura. O livro do mês será “O Paraíso são os outros”, de Valter Hugo Mãe.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Na sequência, haverá o lançamento do CD do grupo de Rap Velho Oeste 011 e a apresentação do Clip, ambos com o título de “Pelos Próprios Caminhos”, seguido de bate-papo, mediado pelo próprio grupo. Primeiro álbum do Velho Oeste 011, o CD traz participações de artistas influentes como Dj Mister Dri, Gaspar do grupo Z’Africa Brasil, Arjonas do grupo Casa Loca 13, Tinna Rios, Murilo Banton, Luiz Preto do grupo Caos do Subúrbio e Bonga Mac.

O grupo é formado pelos MC’s Caique de Mello Narcizo, conhecido como D Mello, residente em Caieiras, Rodrigo Albuquerque, apelidado Digo 4P, de Francisco Morato, e Felipe de Lima, vulgo Dj Manga, do bairro de Pirituba, em São Paulo.

A noite do sarau será encerrada com a cantora Leila Marques. Seu repertório, desta vez, batizado de “Cheiro de Brasil”, vem recheado de canções marcantes, que já foram interpretadas por grandes nomes como Amelinha, Marisa Monte, Paulinho da Viola, Dominguinhos, Titãs e muito mais. Com uma gostosa mistura de ritmos e sensações, o repertório promete envolver os amantes da música brasileira. Leila será acompanhada pelo seu irmão caçula, o violonista Lucas Marques.

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16 horas.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, em Caieiras.