Sarau cultural retorna com novidades em 2020

A atividade começa às 16 horas e as inscrições podem ser feitas até 13 de março, sexta-feira, pelo formulário https://forms.gle/B6szTtrawJyEVxnq9. Com os professores Maria Clara Tuon e Rafael Mantovani, em parceria com o Sarau Cultural do Porco a Pá, a oficina Livre Desenho irá propor exercícios que trazem novas perspectivas e interpretações sobre o processo de desenhar, desconstruindo os padrões de “certo” ou “errado” e tornando o processo mais importante que o resultado. Não é necessário ter nenhum tipo de experiência ou habilidade com desenho.

As 18h30 tem início o clube de leitura. Neste mês será conversado sobre o “Essa gente”, de Chico Buarque. O livro conta a história de Manuel Duarte, escritor decadente, que enfrenta uma crise financeira e afetiva, enquanto o Rio de Janeiro colapsa à sua volta.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito.

Música para todos os gostos

Como ocorre em cada edição, o sarau será encerrado com música. Haverá a apresentação da dupla de compositores Massonettos, formada por Ricardo e Mariana Massonetto. Moradores de Mairiporã, tocam juntos há pouco mais de um ano, mas já são veteranos na criação de composições.

Encerrando a noite, sobe ao palco Lenna Reys, cantando Samba Raiz. De volta ao Sarau, a cantora já teve o privilégio de abrir shows para diversos artistas renomados no meio do samba como Jorge Aragão, Eliana de Lima, Grupo Pixote, Biro do Cavaco, Iara Rocha entre outros.

Brechó

Além de todas essas atrações, têm também o Brechó do Porco, o Sebo e o Bar abertos a partir das 16 horas. No Brechó tem camisetas e chapéus com a marca do Porco a Pá, artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, entre outros artigos; no bar, a cerveja artesanal Porco a Pá, e no Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência” que fica na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras.