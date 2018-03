Sarau Cultural retoma atividades em Caieiras

As atividades terão início com o clube da leitura com um grupo se reunindo para conversar sobre a leitura do livro Neve Negra, romance de Santiago Nazarian. A reunião é aberta e não é necessário se inscrever. Em seguida, haverá uma exposição de arte de Henrique Borba, artista de Caieiras. A mostra mistura várias expressões artísticas, mostrando como a arte consegue se complementar e integrar o mundo físico com o virtual e, assim, as pessoas.

Durante a apresentação serão discutidas as questões de gênero, identidade e expressão e a função social da arte. Na sequência, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito.

Mais tarde, ocorrerá o lançamento do livro “Aprender e brincar”, de Adelaide Joia. Em um momento em que a infância sofre ataques por parte dos apelos midiáticos ao consumo, pela escassez de espaços públicos planejados para ela, pela falta de segurança, pela institucionalização e escolarização precoce etc., a proposta do livro é discutir o brincar como componente fundamental no desenvolvimento infantil. Na ocasião, haverá sessão de autógrafos com a autora.

Para encerrar a noite, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Lenna Reys emprestará sua voz para interpretar sambas compostos por mulheres, acompanhada de uma banda feminina. Além de todas essas atrações, tem também o Brechó do Porco, aberto das 12 às 19 horas, com artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, livros e outros artigos.

O “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência” fica na Avenida Olindo Dártora, nº 4.560, Morro Grande, Caieiras. A entrada é gratuita e quem quiser participar e apresentar sua arte pode fazer sua inscrição, também sem custo, pelo telefone (11) 96915-1735, por e-mail sarauculturalcaieiras@uol.com.br, ou pessoalmente no dia do sarau.