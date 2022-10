Sarau Cultural do Porco a Pá traz Rockabilly Tradicional

No sábado (7), o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Depois, haverá um Bate Papo com Anderson Lima que fará uma conversa sobre o conceito do afrofuturismo, com a exposição de venda de livros dessa temática. O afrofuturismo propõe novos futuros, por meio da literatura negra fantástica.

Para encerrar a noite, haverá a apresentação musical da Banda de Rockabilly Tradicional “Pedrito & The Rockin Hunters” com Pedro Akimoto (Pedrito) – violão base e vocal, Vinci Bueno – guitarra e vocal base e Léo Rocker – baixo rabecão e vocal base.

O artesanato no Porco, o sebo e o bar

Além de todas essas atrações, têm também o Sebo e o Bar abertos a partir das 20h e artesanatos finos e variados; no Sebo, livros novos e seminovos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência” (Avenida Olindo Dártora, 4560, Morro Grande, Caieiras, SP).

As inscrições estão abertas para se apresentar no evento. Música, teatro, poesia, artes plásticas, dança e toda forma de expressão artística.

Os encontros são mensais e acontecem sempre no Ponto de Cultura “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, que fica na Avenida Olindo Dártora, 4560, Morro Grande, Caieiras, SP. A entrada é gratuita e quem quiser participar e apresentar sua arte pode fazer sua inscrição – que também é gratuita – pelo telefone, (11) 96915-1735, por e-mail, saraucultdoporcoapa@gmail.com , ou pessoalmente no dia do sarau.

