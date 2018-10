Sarau Cultural deste mês traz a cantora e atriz Cris Caner

O evento começa com o clube de leitura, e o livro do mês é o As lendas de Dandara, da escritora cearense Jarid Arraes, romance que apresenta Dandara dos Palmares, guerreira e companheira de Zumbi, e busca preencher as lacunas de uma história do Brasil que nunca foi bem contada. Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que a cada mês, vem aumentando o número de participantes.

Depois, haverá a apresentação de dois curtas-metragens: “Marcha dos humanos”, de Gabriel Misaki e Bruno R. Vieira, que conta a história de Gabriel, um jovem que vai em busca de sua alma gêmea rendendo algumas situações cômicas; e “Loucos pela Vida no Juquery”, de Cristina Fuentes, que apresenta um evento realizado no final de 1990 em uma das colônias do hospital do Juquery e que teve a participação de vários artistas como Luizinho Gonzaga e Pedrinho Quintanilha, e de bandas de rock, entre elas o Barato da Basiléia.

O sarau será encerrado com a apresentação de Cris Caner, que está comemorando 35 anos de carreira e mostrando seu novo espetáculo “Pelos Quatro Cantos”.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras. Mais informações pelo telefone (11) 96915-1735.