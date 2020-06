Saque emergencial FGTS começa a partir de julho; confira o calendário

O saque emergencial do FGTS é mais uma medida para diminuir os problemas financeiros promovidos pela pandemia do coronavírus. Nesse caso, os mais afetados têm sido as famílias com baixa renda.

Têm direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS. Vale ressaltar que mesmo que tenha limite a mais, cada trabalhador poderá sacar no máximo um salário mínimo, ou seja R$ 1.045.

Os saques vão funcionar da seguinte forma: primeiramente o valor será retirado das contas inativas e caso não tenha saldo suficiente, será completado com as demais contas. Outro ponto é que o valor será retirado pela ordem de contas com menos saldo, até que chegue ao valor total.

Como já informado, os créditos serão depositados nas contas da poupança social digital da Caixa e só poderão ser sacados nas datas informadas nos calendários. Devemos lembrar que até a data do saque, o beneficiário poderá fazer a utilização do saldo por meio do aplicativo Caixa Tem.

Calendário