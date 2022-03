Saque e Troco, outras funcionalidades do Pix

Como sequência da evolução do sistema, novas funcionalidades vão surgindo a cada dia, como o Pix Saque e o Pix Troco, que prometem ainda mais praticidade e agilidade no dia a dia do usuário com a possibilidade de sacar dinheiro num estabelecimento inscrito no SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, por exemplo.

“Em ambas as transações, Troco ou Saque, o usuário que quer retirar o dinheiro em espécie vai fazer um Pix para o agente ou estabelecimento que oferta o serviço. Via leitura de QR Code ou transferência simples, ele fará o Pix da sua conta para a conta do Agente de Saque, que entregará ao usuário o valor em espécie solicitado. É uma espécie de expansão dos terminais de saque 24h”, explica Lucas Thaislo, diretor de Produtos, Tecnologia e Inovação do Banco Semear.

No caso do Pix Saque, o dinheiro em espécie corresponderá ao valor da transação Pix realizada. Já no caso do Pix Troco, o valor entregue ao usuário será a diferença entre o valor do total do Pix e o valor da compra realizada. E as funcionalidades Pix não param por aí, outras novidades estão por vir, como PIX Cobrança, Aproximação, Débito Automático e muito mais.

Como fazer Pix Saque e Pix Troco?

O usuário que desejar sacar dinheiro em espécie, mas não há caixa de seu banco ou terminal 24h próximo, pode ir até um estabelecimento que oferte o serviço Pix Saque/Pix Troco e solicitar a quantia. O valor limite para saque é definido por cada Agente de Saque que criará o QR Code correspondente ao valor desejado.

Pela leitura do QR Code, ele fará o Pix da sua conta para a conta do agente, que entregará ao usuário o dinheiro em espécie.

Onde fazer?

Estabelecimentos comerciais, caixas eletrônicos compartilhados e correspondentes bancários que tenham optado por disponibilizar o Pix Saque e Pix Troco.

De acordo com o Banco Central, para o estabelecimento comercial que disponibilizar os serviços, haverá o recebimento de um valor que pode variar de R$ 0,25 a R$ 1,00 por transação, a depender da negociação com a instituição que contratar para facilitar o serviço.

O repasse aos agentes de saque será realizado até o 15º dia útil de cada mês, referente ao serviço prestado no mês imediatamente anterior.