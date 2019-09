Saque do FGTS: Veja como baixar app e cadastrar

Para fomentar a economia, o Governo Federal liberou a retirada de um percentual do dinheiro depositado na conta do trabalhador registrado. O melhor é que dá para consultar tudo por meio do aplicativo disponível para celulares Andoid e iOs. Nele, tem como obter mais informações sobre a sua conta, situação e extrato.

Consultar FGTS pelo app

Baixar o App da Caixa Econômica Federal é muito fácil, rápido e totalmente gratuito, ele está disponível para quem usa Android ou iPhone.

Para quem usa celulares Android, o download deve ser feito pelo Google Play, já os usuários do sistema iOS, o download é pela loja da Apple, a App Store.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada ao contrato de trabalho. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do total depositado em seus nomes.

Baixe agora mesmo e acompanhe de perto esse benefício dos trabalhadores brasileiros.

O anúncio inesperado do saque do FGTS alvoroçou quem tem direito, porém, o que muitos não sabem é que a maioria dos vários serviços governamentais pode ser feito online, como é o caso de consultar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Consultar FGTS pelo aplicativo

Para consultar detalhes do FGTS pelo smartphone, basta baixar o App da Caixa Econômica Federal. É fácil, rápido e totalmente gratuito. Ele está disponível para os sistemas Android ou iPhone.

Para quem usa celulares Android, o download deve ser feito pelo Google Play, já os usuários do sistema iOS, o download é pela loja da Apple, a App Store.

Modelos de extratos

Depois de instalado o App é possível consultar o extrato do FGTS. O serviço pode ser acessado mediante informação do NIS (PIS/PASEP) e da senha Internet cadastrada por você por meio de confrontação cadastral ou com o uso da Senha Cidadão. Neste serviço é apresentado detalhamento dos seus dados cadastrais e os lançamentos realizados na sua conta vinculada nos últimos 6 meses.

A tela de Extrato exibirá as contas vinculadas ao FGTS para o NIS (PIS/PASEP/NIT) informado, contendo os seguintes dados da conta:

Dados cadastrais do empregador;

Dados cadastrais do empregado;

Data da última atualização realizada no saldo;

Saldo;

Todos os lançamentos verificados na conta (débitos e créditos) relativos ao mês corrente mais os seis meses anteriores.

No Extrato completo são apresentadas todas as contas vinculadas do FGTS para o número de inscrição PIS/PASEP informado, o saldo atualizado e todos os lançamentos das suas contas de FGTS desde o primeiro depósito.

Calendário de saques para correntistas

Quem tem conta na Caixa, terá o saldo liberado através da poupança.

De acordo com o banco, estas são as datas de saques para correntistas:

Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril: a partir de 13/09/2019 até 31/3/2020

Nascidos em maio, junho, julho e agosto: a partir de 27/09/2019 até 31/3/2020

Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro: a partir de 09/10/2019 até 31/3/2020

Calendário para não correntista

Quem não tem nenhum vínculo com a Caixa, terá de sacar a grana extra em datas diferenciadas. O cronograma segue o mês em que a pessoas nasceu: Confira os dias:

Janeiro: a partir de 18/10/2019 até 31/3/2020

Fevereiro: a partir de 25/10/2019 até 31/3/2020

Março: a partir de 08/11/2019 até 31/3/2020

Abril: a partir de 22/11/2019 até 31/3/2020

Maio: a partir de 06/12/2019 até 31/3/2020

Junho: a partir de 18/12/2019 até 31/3/2020

Julho: a partir de 10/01/2020 até 31/3/2020

Agosto: a partir de 17/01/2020 até 31/3/2020

Setembro: a partir de 24/01/2020 até 31/3/2020

Outubro: a partir de 07/02/2020 até 31/3/2020

Novembro: a partir de 14/02/2020 até 31/3/2020

Dezembro: a partir de 06/03/2020 até 31/3/2020

Saque-aniversário

Também a partir de setembro de 2019, o trabalhador com carteira assinada poderá escolher sacar parte do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, anualmente, tendo como base mês de aniversário.

Denominado saque-aniversário, quem optar por essa modelidade terá de abrir mão do saque no momento da demissão. Nessa primeira fase serão liberados R$ 42 bilhões, sendo R$ 30 bilhões este ano e outros R$ 12 bilhões para retiradas até março do ano que vem.

Segundo o governo, a modalidade permitirá a realização de saques anuais. Os interessados em migrar para a modalidade terão que comunicar a a decisão à Caixa Econômica a partir de outubro e ao confirmar a mudança, o trabalhador deixará de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho.

De acordo com o Ministério da Economia, a migração não é obrigatória. Caso o trabalhador não comunicar à Caixa a intenção de aderir ao saque-aniversário, o trabalhador permanecerá na regra anterior. “Quem realizar a mudança, por questão de previsibilidade do fundo, só poderá retornar à modalidade anterior após dois anos a partir da data de solicitação à instituição financeira”, informou o governo.

O calendário do saque na modalidade “aniversário” de 2020 será divulgado pela Caixa Econômica Federal. A partir de 2021, informou o governo, a liberação ocorrerá no primeiro dia do mês de aniversário do cotista até o último dia útil nos dois meses subsequentes.

Faixas de saque

Quanto maior o saldo menor o percentual que poderá ser sacado. Os percentuais vão variar de 50% a 5%, conforme sete faixas de saldo, de R$ 500 a acima de R$ 20 mil.

Quem tiver até R$ 500, poderá sacar 50% do valor. Quem tiver acima de R$ 20 mil, poderá retirar 5%. A data dos saques vai variar conforme o aniversário do cotista.

Essa modalidade também prevê um valor fixo adicional além dos percentuais estabelecidos. Essa parcela extra começa a ser paga na faixa de R$ 500,01 a R$ 1.000. Por exempo, nessa faixa, o percentual autorizado é de 40% sobre o saldo, mas há uma parcela adicional a ser paga de R$ 50.

Assim, quem tem R$ 750 na conta poderá sacar 40% desse valor (R$ 300), mais os R$ 50 fixos. Ou seja, R$ 350 no total. Na prática, poderá movimentar 46,6% do saldo.

De acordo com a Caixa Econômica, 96 milhões de brasileiros poderão se beneficiar com a liberação de recursos do FGTS.

Por que o valor foi limitado?

O valor parece baixo, mas o economista Roberto Piscitelli destaca que foi importante limitar e não liberar quantias mais altas, pois isso poderia afetar a sustentabilidade do FGTS, utilizado para financiar obras nos setores de moradia, saneamento e infraestrutura.

Anunciada como possibilidade de dar mais liberdade para o trabalhador, a medida provisória que libera os saques de parte da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das cotas do Fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pretende injetar até R$ 42 bilhões na economia até o fim de 2020.

O modelo tradicional de saques permanecerá. Cada trabalhador terá a liberdade de escolher se quer deixar o dinheiro parado no FGTS ou sacá-lo uma vez por ano, a partir do mês de aniversário.

Por dentro das novas regras

Saque de R$ 500 por conta valerá para contas ativas e inativas

Saques serão liberados de setembro deste ano a março de 2020. Operadora do fundo, a Caixa Econômica Federal divulgará um calendário de saque.

Correntistas da Caixa terão o dinheiro depositado automaticamente. Quem não quiser sacar deverá informar ao banco

Saque nos caixas automáticos da Caixa permitido a quem tiver cartão cidadão

Retiradas de menos de R$ 100 poderão ser feitos em casas lotéricas, mediante apresentação de carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Saque-aniversário

Uma vez por ano a partir de 2020: Caráter opcional, de livre adesão do trabalhador.

Quem quiser retirar dinheiro deverá avisar a Caixa Econômica Federal a partir de outubro deste ano.

Cálculo da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa não muda em nenhuma hipótese.

Quem migrar para saques anuais não terá direito a retirar o total da conta em caso de demissão sem justa causa.

Trabalhador pode voltar para modalidade anterior, sem saque anual e com direito a rescisão integral em demissão sem justa causa, mas terá de esperar dois anos depois da primeira mudança, contados a partir da data do pedido à instituição financeira.

Retiradas em 2020 ocorrerão em abril (para quem nasceu em janeiro e fevereiro), maio (para quem nasceu em março e abril) e junho (para quem nasceu em maio e junho).

Para nascidos de julho a dezembro, o saque em 2020 ocorrerá a partir do mês de aniversário até o último dia útil dos dois meses seguintes. Exemplo: quem nasceu em agosto poderá retirar o dinheiro de agosto até o fim de outubro.

A partir de 2021, todos os saques ocorrerão no mês de aniversário ou nos dois meses seguintes.

O valor do saque anual será equivalente a um percentual do saldo da conta, para todas as faixas, mais um valor fixo para contas a partir de R$ 500,01.