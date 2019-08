São Paulo vai esfriar nesta quarta-feira, 14

De acordo com previsão do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, as temperaturas devem cair, em ambas as pontas do espectro. Na quarta-feira, a mínima será de 10ºC e a máxima de 14ºC.

O restante da semana poderá ser ainda mais frio, segundo o CGE. O órgão de monitoramento climático da Prefeitura de São Paulo alerta para dias nublados, com garoa e sensação de frio.