São Paulo tem até dia 31 para adotar placa Mercosul

A nova placa entrará em circulação de forma gradual. Inicialmente, o modelo se torna obrigatório apenas para veículos novos ou para emplacamentos em casos de transferência.

O valor do serviço pode variar de estado para estado. No caso de São Paulo, Detran-SP ainda não informou quanto custará.

A expectativa é de que todos os veículos registrados no país tenham a chapa do Mercosul até 2023.

O padrão já é adotado na Argentina e no Uruguai e deveria ter entrado em operação no Brasil em 2016, mas o governo recuou.

Considerada mais moderna e segura do que a atual, a nova placa possui um QR Code, código de barras eletrônico, com informações sobre o veículo e o proprietário e deverá ter um chip no futuro.