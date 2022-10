São Paulo suspende cobrança do IPVA para PcD. Quem já pagou, pode requerer valor

Os motoristas que já haviam efetuado o pagamento no começo do ano poderão receber o valor de volta por meio de saque no Banco do Brasil. Para isso, é preciso apresentar um documento de identificação do proprietário, além do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O prazo máximo para o saque do valor é de dois anos, a contar da data do pagamento.

A Secretaria ainda informou que as solicitações de isenção realizadas e aceitas este ano por motoristas com deficiência serão reconhecidas para os próximos anos, sem necessidade de perícia. A exceção é caso haja mudança no proprietário do veículo. Quem não foi isento em 2020 e 2021 e deseja solicitar o benefício tem até 30 de novembro para dar entrada no processo. Para isso, é preciso apresentar laudo médico assinado por dois especialistas e de acordo com as regras do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc).

*Com informações da Jovem Pan

Siga o Rnews nas redes sociais