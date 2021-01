São Paulo retoma aulas presenciais em 1º de fevereiro

“A Educação é fundamental para todos nós que somos pais, temos filhos que há mais de 12 meses estão distantes de suas aulas, do ensino, de seus professores e que precisam, com critério, com planejamento retomarem suas aulas”, disse o Governador João Doria.

Para este ano, foi autorizada pelo Governo do Estado a abertura das escolas em todas as fases do Plano São Paulo, obedecendo aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus.

Na cidade de São Paulo, a Prefeitura confirmou, na quinta-feira, 14, que a volta às aulas da rede municipal e privada vai ser realizada no dia 1º de fevereiro, junto ao retorno das atividades escolares do Estado. De acordo com a informações divulgadas pelo governo municipal na manhã desta quinta-feira, 14, essa volta será cautelosa e com 35% da capacidade máxima.